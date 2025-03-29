Mansur Yavaş’ın hedef gösterdiği polislere engelli gencin ailesinden iftar daveti

OLAYIN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen Nevruz etkinliğinde yaşanan anlamlı bir olay, toplumun büyük takdirini topladı. Nevruz kutlamasında görev yapan polis memurları, engelli bir satıcının pamuk şekerlerini satın alarak çocuklara ikram etti. Bu insani jestin tamamen spontane geliştiği öğrenildi.

Kutlamalar sırasında polis memuru Sinan Baydı, engelli pamuk şeker satıcısı Barış'ı fark etti. O esnada çocukların annelerinden pamuk şeker istediklerini, ancak ailelerin maddi durumları nedeniyle tereddüt ettiklerini gören Baydı, Barış'tan şekerleri vermesini istedi ve ücretini kendisinin karşılayacağını belirtti. Ardından diğer polis memurlarıyla birlikte para toplayarak engelli satıcının elindeki tüm pamuk şekerleri satın aldılar ve çocuklara dağıttılar.

O anları anlatan polis memuru Sinan Baydı, "Barış kardeşimizin özel bir birey olduğunu sonradan fark ettim. Onun yorulmaması için arkadaşlarımızla imece usulü para toplayarak tüm şekerleri aldık ve çocuklara ikram ettik. Çocukların yüzündeki mutluluğu görmek bizi de çok sevindirdi" dedi.

Polis memuru Ali Talha Balbal ise, "Çocukların gülümsemesi hepimizin gülümsemesi. Aramızda para toplayarak böyle bir harekette bulunduk. Sonuçta hepimiz kardeşiz, çocuklar hepimizin çocukları" ifadelerini kullandı.