Mansur Yavaş’ın pamuk şeker yalanı elinde patladı!

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Nevruz kutlamalarında polislerin çocuklara pamuk şeker dağıtması gündeme oturdu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamaları tartışma yaratırken, işin perde arkası bambaşka çıktı.

Pamuk Şeker Dağıtımının Asıl Nedeni Ortaya Çıktı

Cizre'de Nevruz kutlamaları sırasında görevli bir polis memurunun çocuklara pamuk şeker dağıttığı görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ancak olayın arka planı tamamen farklıydı. Polislerin çocuklara ikram ettiği pamuk şekerlerin, engelli bir satıcıya destek amacıyla alındığı ortaya çıktı.

Kutlamalar sırasında engelli bir pamuk şeker satıcısını fark eden polis memuru, gencin daha fazla yorulmaması için elindeki tüm pamuk şekerleri satın aldı ve alanda bulunan çocuklara dağıttı. Bu insani hareket, çocukları sevindirirken, engelli genç için de büyük bir destek oldu.

Tartışmalar Büyüdü! Mansur Yavaş'ın Sözleri Tepki Çekti

Görüntülerin yayılmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptığı açıklama ise büyük tepki topladı. Yavaş, "Dün doğuda bir yerde, bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken ve o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken, buradaki gençlere de pamuk şekeri vermelerini bekliyoruz" ifadelerini kullanarak tartışmalara neden oldu. Ancak ortaya çıkan gerçekler, olayın tamamen spontane ve insani bir yardım amacı taşıdığını gösterdi. Sosyal medyada birçok kullanıcı, olayın insani boyutunu göz ardı eden yorumlara sert tepki gösterdi.