"Mansur Yavaş'la hayal kırıklığı yaşadık"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde son ulaşım zammını öğrencilerden muaf tutan Cumhur İttifakı'nın teklifi oya çokluğu ile kabul edildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kararı veto edeceğini açıkladı.

ÖĞRENCİLERDEN MANSUR YAVAŞ'A TEPKİ

SABAH'a konuşan öğrenciler; indirim kararına sevinirken, Mansur Yavaş'ın kararı veto edeceğini açıklamasına tepki gösterdi.

Elif Aksoy: (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 1. Sınıf): "Mansur Başkan seçim öncesi vaatlerinde ulaşıma zam yerine indirim yapacağını söylemişti. Şuan zam yapıldı. Meclisin aldığı indirim kararını veto etmesi durumu hayal kırıklığı inanamıyorum."

(Elif Aksoy)

Furkan Ersoy: (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü 2. Sınıf): "Benim Ankara'daki ilk yılım başkentimizin biz öğrenciler için birçok avantajı olmasına rağmen birçok noktada ve özellikle ulaşımda yaşadığımız büyük sıkıntılar var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim vaatlerinin aksine, 1 cm. dahi metro yapmamış olması ve bununla birlikte AK Parti dönemlerinde yapılıp şuanda kullanılan metroları da düzgün bir şekilde idare edemiyor olması kamuoyundaki 'çalışıyor' algısının da ciddi anlamda düşünülmesi gerektiğini gözler önüne seriyor.

Bunlar yetmezmiş gibi Ak Parti ve MHP guruplarının öğrenci abonman ücretlerinde indirim yapılması için verdiği teklifi önce kendi gruplarıyla birlikte reddetmiş şimdi de veto etmeye çalışmaktadır.

(Furkan Ersoy)

Gençler hakkında sürekli ve asılsız olarak algı çalışmaları yapan ve biz gençleri çok önemsediğini söyleyen Mansur beyin samimiyetine abonman ücretlerindeki indirimi veto etmezse bir miktar da olsa inanacağız."

Mehmet Toprak: (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 1 sınıf): "Üniversite öğrencilerinin ana ihtiyaçlarının temelinde her zaman ulaşım olmuştur. Okula, kütüphaneye giderken hep toplu ulaşımı kullanmak zorundayız. Ancak belediye meclisinden çıkan zamları geri çekme kararını Mansur Yavaş'ın veto edeceğini söylemesi bizi büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Öğrenciden ulaşımda kar etmek yerine öğrencilerin Ankara'yı daha iyi tanıyabilmesi için ulaşımın ucuzlatılması gerekirken belediye başkanı o kararı veto edeceğini söylüyor. Başka illerde okuyan öğrenci arkadaşlarımız var onlar toplu ulaşımı gerçekten çok uygunsa kullanıyor. Bu karardan sonra biz ise bütçemizin çoğunu toplu ulaşıma ayırmak zorundayız."

(Mehmet Toprak)

Mustafa Oflas: (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 3 sınıf): "Mansur Yavaş birçok vaatle gelmişti ve indirim vaatleriyle gelmişti şuan gelinen noktada iktidar temsilcileri indirim yapmak istiyor ama ülkede ana muhalefet konumunda olan partinin büyükşehir belediye başkanı zam yapmak istiyor. Belediyelerde böyle davrananlar yarın ülke yönetimine talip olduklarında gençler nasıl güvenecekler?"

Şamil Aydın (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 1. Sınıf): "Ankara'daki öğrenciler için ulaşım zammı zaten büyük bir hayal kırıklığı olmuştu, bir de üzerine ulaşım zammının geri alınması kararının belediye başkanı tarafından veto edilmesi ise çok daha büyük bir hayal kırıklığı olur"

(Mustafa Oflas)

Seda Nur Yaşar: (Tapu ve Kadastro 3. Sınıf öğrencisi): "Bizde yapılan hizmetin hakkı verilir. 2019 yılında öğrencilere abonman uygulaması getirdiği dönemlerde takdir ettiğimiz, öğrenci dostu olarak nitelendirilen Mansur Yavaş bu sefer hepimizi derinden yaraladı. Geçtiğimiz günlerde ulaşımda yapılan zamlarla Türkiye 2.'liğine yerleşen Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu zammı öğrencilere uygulamaktan geri kalmamıştı. Mağduriyetimizin farkında olunan, en azından öğrenci abonmanlarında indirim yapılması hususunda belediye meclisine sunulan önerinin Cumhur İttifakı oylarıyla kabul edilip, Mansur Yavaş'ın 'veto edeceğim' söylemleri, getirdiği abonman uygulamasına yaptığı büyük bir ihanetin ve öğrencileri hiçe saymasının göstergesidir. Kendisini samimiyete davet ediyorum."

(Seda Nur Yaşar)

SON ULAŞIM ZAMMI ÖĞRENCİLERDEN MUAF TUTULACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) AK Parti Grubu'nun; toplu taşımalarda öğrencilere uygulanan abonman ücretinin 90 TL'den 60 TL'ye indirilmesine yönelik belediye meclisine verdiği önerge oy çokluğuyla kabul edildi.

AK Parti ve MHP'li milletvekilleri 'Evet' oyu kullanırken, CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri öğrenci zammının geri çekilmesine 'Hayır' dedi. Ankara'da 225 bin öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü öğrenildi.

YAVAŞ: KARARI VETO EDECEĞİM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kararı veto edeceğini söyledi.

Mansur Yavaş, AK Partili Meclis üyelerinin "Ulaşımı sübvanse edelim. Ulaşımı ucuzlatalım" şeklindeki sözlerine "Veto edeceğim. Veto edeceğim merak etme" şeklinde konuştu.





ÖNERGEDE NE DENİLİYOR?

ABB Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, ABB AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve ABB Meclis Üyesi Ebubekir Kipel'in imzası bulunan önergede, şöyle deniliyor: "Toplu taşımalarda öğrenciler için uygulanan abonman ücretinin 90 TL'den 60 TL'ye indirilmesi, önceden olduğu gibi tüm aktarmaların ücretsiz olması, burada oluşan mali kayıpların Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması, öğrenci abonman kartlarının tüm Ankara sınırlarında geçerli olmasını teklif ediyoruz."