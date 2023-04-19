Mansur'un foyası "yavaş yavaş" ortaya dökülüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi 3. yıl Faaliyet Raporuna Yavaş'ın göreve geldiği Nisan 2019'dan bu yana belediye bünyesindeki iştirak şirketleri dahil 29 bin 446 olan personel sayısının 37 bin 83'e yükseldiği görüldü.

Buna göre personel sayısında 2019'dan bu yana 7 bin 637 artış gerçekleşirken bu süre içerisinde çeşitli nedenlerle işten ayrılan 3 bin 546 personelin yerine de yenilerinin alındığı görüldü. Yavaş döneminde 11 bin 183 yeni personel alındığı anlaşıldı. Bu da tüm personel sayısının yaklaşık yüzde 30'una isabet etmektedir.

YABANCI MENŞELİ LÜKS ARAÇLAR MANSUR YAVAŞ'I YALANLIYOR

Yavaş tarafından yayınlanan tasarruf genelgesi doğrultusunda Belediye bünyesindeki lüks binek araçların satılacağı, böylece 2 milyondan fazla gelir elde edilmesinin beklendiği yönünde açıklamalarına rağmen Meclis Denetim Raporunda, mevzuatta açıkça yasaklanmış olmasına rağmen Belediye bünyesinde 16 yabancı menşeli araç bulunduğu tespitine yer veriliyor.