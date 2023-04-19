Haberler Yaşam Haberleri Mansur'un foyası "yavaş yavaş" ortaya dökülüyor
Giriş Tarihi: 19.4.2023 11:15 Son Güncelleme: 19.4.2023 11:25

Mansur'un foyası "yavaş yavaş" ortaya dökülüyor

Göreve başladığından bu yana "şeffaflık" iddiasında bulunan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın yönetimindeki ABB'de usulsüzlükler, ABB Meclis Denetim Komisyonunca 1324 sayfa ve 155 delil ile ortaya kondu.

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
Mansur’un foyası yavaş yavaş ortaya dökülüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi 3. yıl Faaliyet Raporuna Yavaş'ın göreve geldiği Nisan 2019'dan bu yana belediye bünyesindeki iştirak şirketleri dahil 29 bin 446 olan personel sayısının 37 bin 83'e yükseldiği görüldü.

Buna göre personel sayısında 2019'dan bu yana 7 bin 637 artış gerçekleşirken bu süre içerisinde çeşitli nedenlerle işten ayrılan 3 bin 546 personelin yerine de yenilerinin alındığı görüldü. Yavaş döneminde 11 bin 183 yeni personel alındığı anlaşıldı. Bu da tüm personel sayısının yaklaşık yüzde 30'una isabet etmektedir.

YABANCI MENŞELİ LÜKS ARAÇLAR MANSUR YAVAŞ'I YALANLIYOR

Yavaş tarafından yayınlanan tasarruf genelgesi doğrultusunda Belediye bünyesindeki lüks binek araçların satılacağı, böylece 2 milyondan fazla gelir elde edilmesinin beklendiği yönünde açıklamalarına rağmen Meclis Denetim Raporunda, mevzuatta açıkça yasaklanmış olmasına rağmen Belediye bünyesinde 16 yabancı menşeli araç bulunduğu tespitine yer veriliyor.

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Mansur'un foyası "yavaş yavaş" ortaya dökülüyor
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