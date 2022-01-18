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Giriş Tarihi: 18.1.2022 08:42 Son Güncelleme: 18.1.2022 08:54

Mantar altı zehir imalatı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Mantar altı zehir imalatı

İstanbul Jandarması, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yürüttüğü operasyon kapsamında Başakşehir'de bulunan bir mantar üretim tesisinde zehir imalatı yapıldığını tespit etti. Adrese baskın düzenleyen ekipler, hibrit tohumdan üretilen 850 kök mariuhanna, 3 kilo satışa hazır mariuhanna ile bitkilerin yetiştirilmesini sağlayan özel düzenekler ele geçirirken, adreste bulunan M.T.'yi  ve yanında çalışan yabancı uyruklu bir kişiyi de gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü, Başakşehir'de tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu bölgede yer alan bir tesiste uyuşturucu madde imalatı yapıldığı bilgisini aldı.

YÜKSEK GÜVENLİKLİ İMALATHANE

Bölgedeki mercek altına alan Jandarma ekipleri; söz konusu tesisin geçmiş dönemde mantar üretim tesisi olarak kullanıldığını ve atıl durumda olduğunu, binanın kapı, pencere ve çevresinin dışarıdan gözetlenemeyecek şekilde kapatıldığını ve bina çevresine yaklaşma niyeti olan kişileri caydırmak için faal olmayan kamera sistemi kurduklarını tespit etti.

MANTAR ALTI ZEHİR

Elde edilen bilgiler ışığında, şüpheli M.T.'nin uyuşturucu madde üretimi yaptığı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda; hibrit tohumdan üretildiği tespit edilen 850 adet kök kenevir/mariuhanna bitkisi, 3 kilo satışa hazır mariuhanna ile bitkilerin yetiştirilmesini sağlayan özel düzenekler ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde; M.T.'nin her türlü hava şartında üretimi devam ettirmek ve kısa sürede yüksek miktarda verim alabilmek için içeriye yüksek teknoloji havalandırma ve ışıklandırma sistemi kurduğu, yakalanmamak için tesise gidiş gelişleri en aza indirdiği ve bitkilerin bakımı için uyuşturucu imalatında deneyimli yabancı uyruklu bir şahsı çalıştırdığı ortaya çıktı.

M.T ve kenevirin bakımından sorumlu olan yabancı uyruklu kişi sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Mantar altı zehir imalatı
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