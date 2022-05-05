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Giriş Tarihi: 5.5.2022 14:00 Son Güncelleme: 5.5.2022 14:02

Mantar sevdası sonu oldu!

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Mantar sevdası sonu oldu!

Sivas'ta mantar toplamak için kardeşiyle birlikte dağlık alana giden 62 yaşındaki Alaattin Öztürk'ün üzerine yıldırım düştü. Kardeşinin yerde hareketsiz şekilde bulduğu Öztürk'ün hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde kardeşi Muharrem Öztürk ile birlikte mantar toplamak için Gedikbaşı Köyü'ndeki Elmalık Mizeri Dağı'na giden Alaattin Öztürk'e kardeşinden ayrı mantar aradığı sırada yıldırım isabet etti.

Alaattin Öztürk'ün buluşma noktasına bir türlü gelmemesi üzerine kardeşi ağabeyini ormanda aramaya başladı. Bir süre sonra ağabeyini ağaçların arasında yerde hareketsiz halde bulan Muharrem Öztürk, 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Alaattin Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Öztürk'ün cesedi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Mantar sevdası sonu oldu!
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