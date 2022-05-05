Mantar sevdası sonu oldu!

Sivas'ın Divriği ilçesinde kardeşi Muharrem Öztürk ile birlikte mantar toplamak için Gedikbaşı Köyü'ndeki Elmalık Mizeri Dağı'na giden Alaattin Öztürk'e kardeşinden ayrı mantar aradığı sırada yıldırım isabet etti.

Alaattin Öztürk'ün buluşma noktasına bir türlü gelmemesi üzerine kardeşi ağabeyini ormanda aramaya başladı. Bir süre sonra ağabeyini ağaçların arasında yerde hareketsiz halde bulan Muharrem Öztürk, 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Alaattin Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Öztürk'ün cesedi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.