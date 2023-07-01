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Giriş Tarihi: 1.7.2023 12:00 Son Güncelleme: 1.7.2023 12:17

Mantar toplarken uçurumdan yuvarlandı

Samsun'da mantar toplarken uçurumdan yuvarlanan kadın hayatını kaybetti.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Mantar toplarken uçurumdan yuvarlandı

Samsun'un Canik ilçesi Muratlı Mahallesi Yılanlı Dere ormanlık alanında meydana gelen olayda; kardeşi Nihat Kuru ile ormanlık alanda mantar toplamaya giden 53 yaşındaki Nebahat Kuru bir süre sonra kardeşi araçlarının yanına geldi. Ablasını bekleyip gelmeyince telefonla arayan Nihat Kuru kendisine ulaşamayınca aramaya çıktı. Ablasının mantar poşetini uçurumun kenarında gören Nihat Kuru aşağı baktığında yerde hareketsiz halde gördü.

Nihat Kuru 112 Acil Çağrı Merkezinde yardım istedi. Olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Nebahat Kuru ambulansla kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

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Mantar toplarken uçurumdan yuvarlandı
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