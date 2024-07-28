Mantar yiyen 9 kişi zehirlendi

Gümüşhane'nin özellikle yüksek rakımlı köylerinde mevsimi olmamasına rağmen, uygun nem ortamını bularak yetişen mantarlar 9 kişinin zehirlenmesine yol açtı. Gümüşhane'nin merkeze bağlı Örenler köyünde yaşayan 9 kişi, önceki akşam yedikleri mantar yemeğinden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Yedikleri yaban mantarından sonra halsizlik yaşayan vatandaşlardan yaşlı olan iki kişi Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer 7 kişi ise farklı hastanelere tedavi altına alındı. Şükran Sarıhan, Derya Tombul, Talip Tombul, Meryem Barut, Fatma Baş, Makbule Baş ve Said Baş'ın hastanede yapılan tedavilerinin ardından sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenilirken, Muhittin Gündoğdu ve Zekiye Baş'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavileri devam ettiği bildirildi.