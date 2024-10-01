Haberler Yaşam Haberleri Mantar zehirlenmesi vakaları artıyor: Kastamonu’da 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı!
Giriş Tarihi: 1.10.2024 15:13 Son Güncelleme: 1.10.2024 15:54

Mantar zehirlenmesi vakaları artıyor: Kastamonu’da 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı!

Kastamonu’da ormanlık alandan topladıkları yiyen 2 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Sadece son bir haftada mantardan zehirlenenlerin sayısı 35’e çıktı. Zehirlenen 14 kişinin servisteki tedavileri devam ederken 1 kişi ise entübe edildiği açıklandı.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Mantar zehirlenmesi vakaları artıyor: Kastamonu’da 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı!

Kastamonu'da havalarında yağışlı gitmesiyle birlikte ormanlık alanlarda mantar bolluğu yaşanıyor. Ormanlık alanlarda yaşanan mantar bolluğu sonrasında vatandaşlar özellikle hafta sonlarında mantar toplamak için ormanlık alanlara akın etti.

Ormanlık alandan topladıkları mantarları yiyen 2 kişi bir süre sonra mide bulantısı, kusma, ishal, baş dönmesi şikayetiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Tedavi altına alınan vatandaşların ormandan topladıkları mantardan zehirlendikleri tespit edildi. İlk müdahaleleri yapılan 2 kişi serviste tedavi altına alındı. Öte yandan Kastamonu'da dün ise 3 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Son 1 haftada mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılanların sayısı 35'e yükseldi. Mantardan zehirlenen 35 kişiden 14'ünün servisteki tedavileri devam ederken durumu ağır olan 1 kişi ise entübe edildi.

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Mantar zehirlenmesi vakaları artıyor: Kastamonu’da 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı!
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