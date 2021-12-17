Marangoz atölyesinde, sahte alkol tesisi kurmuşlar!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ekipleri, yılbaşı öncesinde vatandaşın canını hiçe sayarak sahte içki üreten kişilere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Son bir haftada Kocaeli genelinde 15 ton sahte alkol ele geçiren ve çok sayıda kişi hakkında işlem yapan Kocaeli Polisi, saat 15:20 sularında Kartepe İlçesinde yine oldukça başarılı bir operasyona imza attı.