Marangoz atölyesinde, sahte alkol tesisi kurmuşlar!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ekipleri, yılbaşı öncesinde vatandaşın canını hiçe sayarak sahte içki üreten kişilere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Son bir haftada Kocaeli genelinde 15 ton sahte alkol ele geçiren ve çok sayıda kişi hakkında işlem yapan Kocaeli Polisi, saat 15:20 sularında Kartepe İlçesinde yine oldukça başarılı bir operasyona imza attı.
KAĞIT BALYALARI İLE GİZLENDİLER
Bir marangoz atölyesini sahte içki üretim tesisine çeviren ve dışarıdan kimsenin fark etmemesi için kapı girişi ile vitrinlerin önüne kâğıt balyaları koydukları tespit edilen 4 kişi, yapılan operasyonda suçüstü yakalandı.
İş yerinde, alkol üretiminde kullanılan çok sayıda makine, binlerce şişe ve yaklaşık 3 ton alkol ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.