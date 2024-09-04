Marangoz babaya ‘beşiz’ çırak

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, marangoz baba ve ev hanımı annenin 2012'de prematüre olarak dünyaya gelen beşizleri, yaz tatilinde çırak bulmakta zorlanan babalarına yardımcı oluyor. Türkiye'nin yaşayan ilk beşiz çocukları olarak 12 yıl önce dünyaya gelen Muhammet Emin, Ömer Faruk, Yunus Kerem, Davut Ege ve Zeynep Muteber, babalarının "beşizler" ismini verdiği mobilya imalathanesinde yaz tatilinde çıraklık yaptı. Gönül verdikleri Fenerbahçe'nin sarı-lacivert formalarını giyen kardeşler, iş yerinde genel temizlik, taşıma ve küçük montaj işlerinde babalarına yardımcı oluyor. Yaz tatilinin büyük bölümünde imalathanede babalarına destek olan ve mesleğin inceliklerini öğrenerek okul harçlıklarını biriktiren beşizler, 9 Eylül günü çalacak ders zilinin de heyecanını yaşıyor. Baba İbrahim Bulut, "Beşizlerin dükkana gelmesiyle eleman sıkıntısını bir parça giderdik. Raf pimi çakıyorlar, temizlik yapıyorlar, çay demleyip getiriyorlar. Burada oyun oynuyorlar, bisiklet sürüyorlar ve çıraklık yapıyorlar. Ayrıca harçlıklarını biriktiriyorlar" dedi. Önceliğinin çocukların eğitimi olduğunu vurgulayan Bulut, "Okuyacaklar, eğitimlerini alacaklar. Hangi mesleği yapmak istiyorlarsa onun eğitimini alacaklar. Sonra da çalışmak isterlerse bizim işimizi devam ettirecekler. Burada çekirdekten yetişiyorlar ve kollarına altın bilezik takıyorlar" dedi. AA