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Giriş Tarihi: 25.3.2022 16:34

Maraton koşusu nedeniyle İstanbul’da yollar iki gün kapatılacak

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Maraton koşusu nedeniyle İstanbul’da yollar iki gün kapatılacak

İstanbul’da düzenlenecek Yarı Maratonu için Cumartesi ve Pazar günleri  bir çok yol trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği kapatılacak yollara karşı alternatif güzergahları açıkladı.

İstanbul Valiliği yapılacak olan yarı maraton nedeniyle bazı yolların kapanacağını açıkladı. Valilik tarafından alternatif güzergahlar ise şu şekilde belirlendi.

Valilik tarafından alınan karar doğrultusunda; Cumartesi günü saat 17.00 ile Pazar günü saat 14.00 arasında kapanacak yolar, -Yenikapı Meydan önündeki çift yönlü yol etkinlik alanı varyant üstü Pazar günü saat 02.00 - 14.00 arası kapanacak yollar, - Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy Güney Yol, Sirkeci Sultanahmet Ayrımı, Yenikapı İDO arası - Namık Kemal varyant dönüşleri, - Yenikapı Etkinlik Alanından Namık Kemal varyant Güneye bağlantı

Sahil Kennedy Kuzey, Avrasya Tünel Aksaray Ayrımları, Namık Kemal aryant arası Pazar günü saat 06.00 - 13.30 arası kapanacak yollar,- Ayvansaray Caddesi çift yönlü olarak, - Atatürk Bulvarı'ndan Ragıpgümüşpala Caddesi ve Abdulezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları, -

Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak, - Ragıpgümüşpala Caddesi çift yönlü olarak, - Abdulezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak, - Kadirhas Caddesi çift yönlü olarak, - Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak, - Galata Köprüsü çift yönlü olarak, - Ankara Caddesi Hamidiye Kavşak'tan Sirkeci istikametine kapatılacak. - Ayvansaraydan Sirkeci istikameti kapalı, Eyüp istikamet kapalı olacaktır. - Yevadut Caddesi'nden akım D100 Kuzey istikametine yönlendirilecek, Ayvansaray istikameti, akım verilmeyecek. - Savaklar Caddesi'nden Ayvansaray'a iniş Balat Sahil yoluna katılımlar, - E5 Güney Ayvansaray'a inişler, 27.03.2022 Pazar günü saat 06.00 - 14.00 arası kapanacak yollar, - Gülhane Parkı Sahil Alt Girişleri

Cankurtaran(Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır.) - Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş, yapılmayacaktır.)

Kumkapı (Işıl Sokak, Kumluk Alt Geçidinden, Kumkapı Alt Geçidinden Sahil Kuzey Fatih Belediyesi Halı Saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak'tan sahil kuzeye akım verilmeyecek.), - Namık Kemal Caddesi Sahil Kennedy Bağlantısı kapatılacaktır. - Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Bağlantısı kapatılacak (akım varyant üstünden geri döndürülecek.) - Sahil Kenndy Kuzey Yol Avrasya Tünelden Aksaray Ayrımları - Samatya Güney (Sahil Kennedy transit yol ile Avrasya Acil Çıkışlar dâhil (Avrasya Tünel gidiş geliş açık olacak şekilde ) Ayvansaray'a kadar gidişli gelişli bağlanan tüm yollar trafiğe kapatılacaktır.)

Kapanan yollara yönelik alternatif güzergahlar ise şöyle:

- Atatürk Bulvarı
- Avrasya Tünel
- Atatürk Köprüsü
- Haliç Köprüsü
- Vatan Caddesi
- Millet Caddesi
- Fevzipaşa Caddesi
- D 100 Kuzey Güney Yol
- Türkeli Caddesi
- Aksaray Caddesi
- Namık Kemal Caddesi (İDO'ya gidiş geliş yapan araçlar)
- Orgeneral Nafız Gürman Caddesi
- Kızılelma Caddesi
- Onuncu Yıl Caddesi
- Sahil Kennedy Caddesi Samatya Güney Yenikapı Etkinlik Alanı Dönüşleri
- Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli Havuzlu kavşağa kadar
- Küçük Langa Aralığı Caddesi

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Maraton koşusu nedeniyle İstanbul’da yollar iki gün kapatılacak
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