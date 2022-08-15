Marc Bartra kimdir? Trabzonspor’un yeni transferi Marc Bartra nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Trabzonspor'un renklerine bağladığı Marc Bartra ile ilgili bilgiler furbolseverler tarafından merak edilerek "Marc Bartra kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılıyor.

MARC BARTRA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Marc Bartra Aregall (d. 15 Ocak 1991; Sant Jaume dels Domenys, Tarragona, Katalonya) Trabzonspor forması giyen İspanyol futbolcudur.

MARC BARTRA KULÜP KARİYERİ

Bartra 11 yaşında FC Barcelona altyapısına RCD Espanyol'dan transfer oldu. 2009'da B takıma yükseldi.

14 Şubat 2010'da, Bartra A takımdaki ilk maçına, son 30 dakikada Jeffrén Suárez'in yerine oyuna girerek çıktı ve Atlético Madrid 2-1 yeniyordu. 2016 yılında Barcelona'dan Borussia Dortmund kulübüne 8 milyon euro karşılığında transfer olmuştur. Futbolcu en son Trabzonspor iel sözleşme imzalamıştır.