Haberler Yaşam Haberleri Marc Bartra kimdir? Trabzonspor’un yeni transferi Marc Bartra nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Giriş Tarihi: 15.8.2022 00:43 Son Güncelleme: 15.8.2022 00:43

Marc Bartra kimdir? Trabzonspor’un yeni transferi Marc Bartra nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile sözleşme imzalayan Marc Bartra ile ilgili detaylar merak konusu olarak “Marc Bartra kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?” şeklindeki sorular üzerinden yoğun şekilde araştırılıyor. Merak konusu olan Marc Bartra kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Marc Bartra kimdir? Trabzonspor’un yeni transferi Marc Bartra nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Trabzonspor'un renklerine bağladığı Marc Bartra ile ilgili bilgiler furbolseverler tarafından merak edilerek "Marc Bartra kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılıyor.

MARC BARTRA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Marc Bartra Aregall (d. 15 Ocak 1991; Sant Jaume dels Domenys, Tarragona, Katalonya) Trabzonspor forması giyen İspanyol futbolcudur.

MARC BARTRA KULÜP KARİYERİ

Bartra 11 yaşında FC Barcelona altyapısına RCD Espanyol'dan transfer oldu. 2009'da B takıma yükseldi.

14 Şubat 2010'da, Bartra A takımdaki ilk maçına, son 30 dakikada Jeffrén Suárez'in yerine oyuna girerek çıktı ve Atlético Madrid 2-1 yeniyordu. 2016 yılında Barcelona'dan Borussia Dortmund kulübüne 8 milyon euro karşılığında transfer olmuştur. Futbolcu en son Trabzonspor iel sözleşme imzalamıştır.

KAYNAK: Vikipedia

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takvimi ile 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, hangi tarihte?
Kılıçdaroğlu'nun helalleşme tiyatrosundaki kadın bakın kim çıktı: Atatürk ve Türk milletine hakaret!
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimi başladı mı, indirimli ürünler hangileri? Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirim kataloğu
Son dakika: Bursa'da minik Utku Soyaslan'ın feci ölümü! Ailesi sinir krizi geçirdi, dede gözaltında...
Güncel Sigara fiyatları: 14 Ağustos 2022 Sigara zammı sonrası JTI, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: TV şovmeni Üstün Dökmen'den kadın ve İslam düşmanlığı skandalı
TOKİ başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? TOKİ başvuru tarihleri ve şartları 2022: TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 14 Ağustos 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde? Evde bakım maaşı yatan iller tıkla sorgula
Akaryakıt fiyatları değişiyor! Mazot fiyatı için yeni zam geliyor: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar olacak?
YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS ile 2022 Üniversite yerleştirme sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Marc Bartra kimdir? Trabzonspor’un yeni transferi Marc Bartra nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA