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Giriş Tarihi: 15.2.2022 20:06 Son Güncelleme: 15.2.2022 20:06

Mardin merkezli 6 ilde terör operasyonu: 33 gözaltı

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Mardin merkezli 6 ilde terör operasyonu: 33 gözaltı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda 33 kişi gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları ile, PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik, Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekiplerince operayon başlatıldı.

Mardin İl Merkezi ve ilçeler ile İstanbul, Çanakkale, Diyarbakır, Batman ve Şırnak illerinde koordineli yapılan eş zamanlı operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda Ruhsatsız uzun namlulu tüfek ve tüfeğe ait çok sayıda fişek, 870 paket gümrük kaçağı nargile tütünü, Örgütsel kitap, örgütsel bez parçası, örgütsel fotoğraf ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Mardin'de PKK/KCK terör örgütü başta olmak üzere diğer terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi/deşifre edilmesi ile örgütle irtibatı/iltisakı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

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Mardin merkezli 6 ilde terör operasyonu: 33 gözaltı
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