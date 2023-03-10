Mardin tarihi dokusuna kavuşuyor

Vali Demirtaş, "Geldiğimiz günden beri tarihi Mardin'de sit alanı içerisinde olan betonarme binaların yıkımına başladık. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 240 binanın yıkım kararını almıştık. Bugün büyük bir binanın yıkımını başlatıyoruz. Yaklaşık 5 bin 500 metrekare büyüklüğünde kapalı alanı olan bir bina. 20 tane daire var burada. Bugüne kadar 180 bina yıkılmış, kısmet olursa bu binaları yıkmaya devam edeceğiz. Amacımız; sit alanı içerisindeki bütün betonarme binaları yıkıp tarihi kenti ortaya çıkartmaktır. Turizmi canlandırarak buranın bir cazibe merkezi olduğunu herkes görecek. Şimdiden hayırlı olsun inşallah." diye konuştu.