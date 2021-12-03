Mardin Valiliği’nden dolandırıcılara karşı uyarı

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bazı şahısların Vali başta olmak üzere Milletvekilleri, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve Özel Kalem Müdürü adına aradığını söyleyerek çeşitli gerekçelerle Valilik adına bağış ve yardım kampanyası adı altında para yardımı talebinde bulundukları ve bu şekilde dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları tespit edilmiştir. Mardin Valiliği'nin veya herhangi bir kamu kurumunun, iş adamlarından ve hayırseverlerimizden telefon veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yöntemi kesinlikle bulunmamaktadır. Sayın Vali'nin yanı sıra herhangi bir kamu yöneticisinin adını kullanarak telefon ve benzeri yöntemlerle "yardım" adı altında para toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın, Valiliği'miz Özel Kalem Müdürlüğü'nün 0482 212 3741 numaralı telefonuna veya 112 Acil Çağrı Merkezi (İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı üzerinden ihbarda bulunması önemle rica olunur." İfadeleri yer aldı.