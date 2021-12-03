Haberler Yaşam Haberleri Mardin Valiliği’nden dolandırıcılara karşı uyarı
Giriş Tarihi: 3.12.2021 21:13

Mardin Valiliği’nden dolandırıcılara karşı uyarı

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Mardin Valiliği’nden dolandırıcılara karşı uyarı

Mardin valiliği, Vali, Milletvekili ile Vali Yardımcılarının adını kullanarak dolandırıcılık yapan bazı şahıslara karşı uyarı açıklaması yaptı.

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bazı şahısların Vali başta olmak üzere Milletvekilleri, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve Özel Kalem Müdürü adına aradığını söyleyerek çeşitli gerekçelerle Valilik adına bağış ve yardım kampanyası adı altında para yardımı talebinde bulundukları ve bu şekilde dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları tespit edilmiştir. Mardin Valiliği'nin veya herhangi bir kamu kurumunun, iş adamlarından ve hayırseverlerimizden telefon veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yöntemi kesinlikle bulunmamaktadır. Sayın Vali'nin yanı sıra herhangi bir kamu yöneticisinin adını kullanarak telefon ve benzeri yöntemlerle "yardım" adı altında para toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın, Valiliği'miz Özel Kalem Müdürlüğü'nün 0482 212 3741 numaralı telefonuna veya 112 Acil Çağrı Merkezi (İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı üzerinden ihbarda bulunması önemle rica olunur." İfadeleri yer aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Asgari ücret ile birlikte tüm gözler o kararda! Bütün maaşlar artabilir
SON DAKİKA | Kira artış oranı Aralık 2021 belli oldu: Kira zam oranı hesaplama nasıl yapılıyor?
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Fedakâr sağlıkçıların zammı 1 Ocak’tan itibaren geçerli
Son dakika haberi: AK Partili Güldal Akşit hayatını kaybetti! Bir süredir tedavi görüyordu
Altın gram fiyatı YENİ ZİRVESİNDE! Altın fiyatları psikolojik bandı kıracak mı? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 3 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: Merkez Bankası'ndan dövize müdahale
CHP'li meclis üyeleri sus pus oldu! Yalova Belediyesi'nde bu kez de şaibeli arsa devri skandalı
Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele dönemi! Stokçuluk yapana 500 bin lira ceza
SON DAKİKA | Enflasyon-kur-faiz sarmalı kırılacak: Yeni Bakan yeni reçete!
SON DAKİKA | 4 yabancı kurum birden Türkiye için revizeye gitti! Güçlü gelen rakamlar sonrası harekete geçtiler
ARKADAŞINA GÖNDER
Mardin Valiliği’nden dolandırıcılara karşı uyarı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA