Mardin’de 1 çocuk annesi kadın silahla öldürülmüş olarak bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde önceki gün Yeni Kent Mahallesinde meydana gelen olayda, bir çocuk annesi 55 yaşındaki Hedra Aydoğan silahla vurularak öldüğü öğrenildi.
Silah seslerinin duyulması üzerine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri 55 yaşındaki kadının öldüğünü belirledi. Kadının cansız bedeni Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Hedra Aydoğan'ın cenazesi Artuklu ilçesinde bulunan Kamor Mezarlığı'nda yakınları tarafından defnedildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında kadının eşi Z.A.'nın şüpheli olarak arandığı öğrenildi.