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Giriş Tarihi: 12.7.2023 15:08

Mardin'de 1 çocuk annesi ölü bulundu! Polis eşinin peşine düştü!

Mardin'de epilepsi hastası Hedra A. (45) adlı kadın, evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Eşi Zeki A., şüpheli olarak aranıyor.

DHA
Mardin’de 1 çocuk annesi ölü bulundu! Polis eşinin peşine düştü!

Olay, 10 Temmuz gecesi, Kızıltepe ilçesi Yeni TOKİ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evden silah sesinin duyulduğu ihbarı üzerine, adrese polis ve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, epilepsi hastası Hedra A.'yı tabancayla vurulmuş halde hareketsiz buldu. Kontrolde, öldüğü belirlenen 1 çocuk annesi Hedra A'nın, otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otopsi sonrası yakınlarının morgdan aldığı Hedra A.'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Artuklu ilçesindeki Kamor Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Hedra A'nın eşi Zeki A. ise şüpheli olarak aranıyor.

'BULURSAK, BİZ POLİSE TESLİM EDECEĞİZ'
Yakınları, çiftin severek evlendiklerini belirterek, "Hedra, epilepsi hastasıdır. Zehirli guatr da vardı. İki defa ameliyat oldu. Psikolojik rahatsızlıkları da vardı. Eşinin de psikolojik sorunları vardı. Onun da yapıp yapmadığını bilmiyoruz. Eşini bulursak, polise biz teslim edeceğiz, bulamıyoruz. Eşini çok seviyordu. İki aileyi karşılarına alarak evlendiler. Büyük aşk yaşıyorlardı. Aileler karşı çıkmasına rağmen çok sevdikleri için evlendiler. Eşinin de kendisine zarar vermesinden korkuyoruz" dedi.

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Mardin'de 1 çocuk annesi ölü bulundu! Polis eşinin peşine düştü!
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