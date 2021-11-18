Mardin’de 1. Tespih Çalıştayı ve Koleksiyon Sergisi düzenlendi

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde ünlü ses yönetmeni-koleksiyoner Necip Sarıcı ve Türkiye'nin farklı noktalarından Mardin'e gelecek olan akademisyen, usta, koleksiyoner ve uzmanların katılımı ile ilk kez gerçekleştirilen "1. Tespih Çalıştayı ve Koleksiyon Sergisi" başladı.

Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin Antika Tespih ve Gümüşçüler Derneği ve MUSİAD Mardin temsilciliği iş birliği ile düzenlenen çalıştay ve tespih sergisine gösterilen ilgi büyük oldu. Çalıştay, Artuklu Üniversitesi, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Mardin Şubesi ile Mardin Antika Tespih ve Gümüşçüler Derneği iş birliğinde gerçekleştirildi.

Çalıştayda, akademisyenler ve koleksiyonerler, tespihin tarihi, dini, kültürel ve sanatsal yerine ilişkin sunumlar yaptı.

Türkiye'nin dört bir yanındaki tespih koleksiyonerleri de çalıştaya destek verdi. Çalıştay kapsamında koleksiyonerlerin 200'e yakın tespihi sergilendi. Çalıştay, 2 gün sürecek. Tarihi geçmişi oldukça eski olan tespihler'in sergilendiği Çalıştayda en çok üniversiteli öğrencilerin ilgisi yoğundu. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, üniversite olarak bir tespih çalıştayı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Rektör Özcoşar, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle Tespihin, insanlık tarihi ile neredeyse eş bir dönemlendirebilmek mümkün. Yapılan çok değişik farklı arkeolojik kazılarda bulunan boncuk ve tezin türü eşyaların tespih olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısı ile çok kadim bir geçmişe sahip objeden bahsediyoruz, Tespihten bahsederken. Bu kadar kadim bir obje olmasına rağmen akademik anlamda çok ciddi çalışmalar yapıldığını söylemek çok ta mümkün değil. Hem bu eksikliği gidermek adına, hem de şehrimizin, Mardin'in aslında tespih ile ilişki bağlamında hem tanıtılmasını hem de tespih ile ilişkili bir sektörün oluşmasına yönelik bir çalışma olarak Türkiye'de ve avrupada ilk diyebileceğimiz bir çalışma yaptık. Belki de Dünyada da ilk diyebileceğimiz bir çalışma. İlk Kez Tespih, bir akademik çalıştayın konusu olarak gündeme geliyor ve Mardin'de bunun olması bizleri de oldukça sevindiren, mutlu eden bir olay. Boncuklu tarlada bulunan boncukların tespih olma ihtimalini de hiç gözardı etmiyoruz. Eğer bunu ispatlayabilirsek, insnalık tarihinin en eski arkeolojik alanlarından birinde tespih ile ilişkilendirmiş olacağız. Buda bizi akademik anlamında heyecanlandıran bir durum.Koleksiyonerlerimiz, evet. Bu çalışmada şunu gördük, Mardin'de gizli saklı çok sayıda koleksiyonerimiz var. Bu çalışmada şunu da gördük, gizli saklı çok sayıda koleksiyonerimiz var, bunların koleksiyonlarının gün yüzüne çıkmasında vesile oldu bu çalışma. Hem öğrencilerimiz, hem Mardinliler, tespih sever herkesin oldukça güzel, hayranlık ile izleyebilecekleri koleksiyonları sergiliyoruz şuan. Bu anlamda da önemli bir çalışma olduğunu düşünüyoruz."