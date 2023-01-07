Mardin’de 15 aylık Hicran bebeği ezen tır sürücüsü tutuklandı

Olay, geçtiğimiz günlerde; akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kumlu Mahallesi'nde meydana geldi. 15 aylık Hicran Bozkurt, dışarda bulunduğu esnada evinin önündeki tırın tekerleri arasına girdi. Aracı hareket ettiren şoför M.B., arkaya geçen akrabası Hicran'ı fark etmedi. Araçtan inip kontrol ettiğinde Hicran bebeğin cansız bedeniyle karşılaştı. Ablasına seslenen M.B., ablasının gelmesinin ardından çocuğun yeğeni olduğunu fark etti.

"TAŞIN ÜZERİNDEN GEÇTİĞİMİ DÜŞÜNEREK DURDUM"

Mardin Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadesi alınan M.B., "Yeni aldığım tırı olay gününden bir önceki akşam avlumuza park ettim. 5 Ocak'ta saat 14.00 sıralarında avluda bulunan aracımı çalıştırdım ve takograf taktırmak için Kızıltepe'ye gidecektim. Aracım yeni olduğu için dorse takılı değildi. Aracım çalışır vaziyette iken hareket etmeden yanımda içecek sigaranın olmadığını fark ettim ve eve sigara almaya gittim. Evden sigara alıp geldikten sonra tekrar çalışan aracıma bindim ve ileri doğru hareket edince taşın üzerinden geçtiğimi düşünerek durdum. Dikiz aynasına baktığımda herhangi bir şey göremedim. Daha sonra araçtan aşağıya inerek kontrol ettiğimde aracın arkasında bir kız çocuğunun yerde yatar vaziyette olduğunu gördüm. Yerde yatan kız çocuğunun kim olduğunu tanıyamadım. Bu kız çocuğunun herhangi bir yerinde kanama yoktu. Ancak sağ yanak ve dudak kısmının ezilmiş vaziyette olduğunu gördüm. Hemen kucağıma aldım ve abla bu çocuk kimin onu ezdik çabuk gel diye bağırdım" ifadesinde bulundu.