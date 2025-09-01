Haberler Yaşam Haberleri Mardin'de 15 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde ölü bulundu
Mardin’in Ömerli ilçesine bağlı Kocasırt köyünde, 15 yaşındaki Mehmet Veysi Birleşik, kafasından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Mardin'in Ömerli ilçesinde meydana gelen bir olayda 15 yaşındaki bir çocuk başından silahla vurulmuş halde ağır yararlı bir şekilde bulundu. Ambulansla Ömerli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri, olay yerinde detaylı incelemeler yaparken, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Mehmet Veysi Birleşik'in ölümüne ilişkin tüm ihtimallerin değerlendirildiği ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

Mardin'in sakin köylerinden birinde yaşanan bu trajik olay, bölge halkını derinden etkilerken, olayın perde arkası yapılacak soruşturma sonucunda netlik kazanacak. Genç yaşta hayatını kaybeden Mehmet Veysi Birleşik'in ölümü, ailesi ve köy halkını yasa boğdu. Aile, olayın bir an önce aydınlatılmasını isterken, köyde derin bir üzüntü ve sessizlik hâkim.

