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Giriş Tarihi: 29.9.2022 18:48

Mardin'de 20 öğrenci hastanelik oldu

Mardin'in Derik ilçesinde 20 öğrenci, öğlen yedikleri yemek sonrası akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

DHA
Mardin’de 20 öğrenci hastanelik oldu

Derik ilçesi Kale ve Seydi Keskin ortaokullarında 20 öğrenci, aynı yemek firmasından getirilen öğlen yemeğinde yedikleri pirinç pilavı, haşlanmış patates ve baklavanın ardından akşam saatlerinde karın ağrısı, mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

YEMEKLERDEN NUMUNE ALINDI

Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınırken, yedikleri yemeklerden numune alınarak incelemeye gönderildi. Öğrencilerden Enes Eser, "Biz pilav, haşlanmış patates ve baklava yedik. Tatları değişikti. Biz sonra eve gittik. Evde karın ağrısı yaşadık daha sonra da başımız ağrıdı ve hastaneye geldik" dedi.

"KARIN AĞRISINDAN SONRA BAŞIM AĞRIMAYA BAŞLADI"

Bir diğer ortaokul öğrencisi Havvanur Tem ise şunları söyledi: "Haşlanmış patates, pilav ve baklava yedik. Ondan sonra eve gittik karın ağrısı başladı ve midem bulandı. Karın ağrısından sonra başım ağrımaya başladı. Hastaneye geldik ve bize serum taktılar. Yaklaşık biz 20 kişi buraya geldik."

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Mardin'de 20 öğrenci hastanelik oldu
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