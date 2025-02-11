Haberler Yaşam Haberleri Mardin'de 25.5 ton sahte toz deterjan ele geçirildi
Giriş Tarihi: 11.2.2025 18:53 Son Güncelleme: 11.2.2025 18:53

Mardin'de 25.5 ton sahte toz deterjan ele geçirildi

Mardin'de bir Jandarma ekipleri tarafından bir TIR'da yapılan aramada 25.5 ton sahte toz deterjan ele geçirildi.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Mardin’de 25.5 ton sahte toz deterjan ele geçirildi

Artuklu ilçesi Boztepe Mahallesinde Mardin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca icra edilen operasyonda, bir TIR da yapılan aramada 10'ar kilogramlık paketler halinde;2 5.5 ton sahte toz deterjan ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Valilik tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli kişi hakkında adli işlemlere başlandığı ve İl Jandarma Komutanlığının suç ve suçlulukla mücadeleye yönelik faaliyetlerin artan kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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Mardin'de 25.5 ton sahte toz deterjan ele geçirildi
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