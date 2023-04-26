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Giriş Tarihi: 26.4.2023 11:48

Mardin'de acı olay: 4 yaşındaki Zekiye feci şekilde can verdi

Mardin'de babasının geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalan Zekiye Ç. (4), hayatını kaybetti.

DHA
Mardin’de acı olay: 4 yaşındaki Zekiye feci şekilde can verdi

Kaza dün gece saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ç., geri manevra yaptığı kamyonetle Zekiye Ç.'ye çarptı. Durumu fark eden M.Ç., aracını durdurup yardıma koştu. Komşuların ihbarı üzerine mahalleye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Zekiye Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Zekiye Ç.'nin cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Otopsi işlemlerinin ardından Zekiye Ç.'nin cenazesi, gözyaşlarıyla mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.
Gözaltına alınan M.Ç.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Mardin'de acı olay: 4 yaşındaki Zekiye feci şekilde can verdi
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