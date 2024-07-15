Mardin’de acı olay: Yaralı Orhan Kemal de kurtarılamadı...

2 çocuk, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İbrahim Halil Bumanhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakıma alınan Orhan Kemal Duva da sabah saatlerinde doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi.