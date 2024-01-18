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Giriş Tarihi: 18.1.2024 03:04

Mardin'de cami avlusunda bebek cesedi bulundu

Mardin'de, kırsal Yaylı Mahallesi'ndeki bir cami avlusunda yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu. Bebeğin kim ya da kimler tarafından bırakıldığının tespiti için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor

DHA
Mardin’de cami avlusunda bebek cesedi bulundu

Artuklu ilçesi kırsal Yaylı Mahallesi'nde bir caminin avlusunda bebek görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, yeni doğduğu anlaşılan erkek bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri bebeği kim ya da kimlerin bıraktığının tespiti için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Mardin'de cami avlusunda bebek cesedi bulundu
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