Mardin’de dehşet! Cani koca Sabri Can karısı Cahide Can’ı çocuklarının gözü önünde pompalı tüfekle katletti

Olay, Kızıltepe ilçesi kırsal Bağrıbütün Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. 4 çocuk annesi ve 10 yıldır evli olan Cahide Can, eşi Sabri Can ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmada çocuklarının gözleri önünde eşine önce şiddet uygulayan Can, ardından evde bulunan pompalı tüfekle 6 el ateş açtı.