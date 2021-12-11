Mardin’de dehşet! Cani koca Sabri Can karısı Cahide Can’ı çocuklarının gözü önünde pompalı tüfekle katletti

Silah seslerini duyan köylülerin ihbarda bulunması üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde saçmaların isabet ettiği Cahide Can'ın hayatını kaybettiğini belirleyerek, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna gönderdi. Cinayete tanık olan çocuklar ise jandarma ekipleri tarafından alınarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne gönderildi.