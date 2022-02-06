Mardin’de Eren Kış-20 operasyonu başladı

Halen kış üstlenmesindeki teröristleri "Ara-Bul-Yok Et" taktiğiyle tesirsiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Mardin "Eren Kış-20 Ömeryan Şehit Jandarma Er HarunKahya" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 585 personel 41 operasyonel tim görev alıyor.

İçişleri Bakanlığını koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında 07 Kasım tarihinde başlanılan Eren-KIŞ operasyonlarında bugüne kadar toplam; 20 terörist 19 ölü, 1 sağ, etkisiz hale getirilirken 348 sığınak/depo/barınak imha edildi.

Operasyonlarda; 101 silah, 2 uçaksavar, 6 roketatar, 1 havan, 2 bombaatar, 6 makineli tüfek, 67 uzun namlulu silah, 3 keskin nişancı tüfeği, 3 lav, 8 tabanca, 3 av tüfeği, 172 adet el bombası, 56 adet mayın/eyp, 366 adet fünye, 518 tüp, 1.665 kilo patlayıcı, 29 dürbün, 27 telsiz, 23 bin 746 mühimmat ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.