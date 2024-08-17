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Giriş Tarihi: 17.8.2024 12:34 Son Güncelleme: 17.8.2024 12:37

Mardin'de feci kaza: 1 ölü

Mardin'in Midyat- Dargeçit ilçeleri arasındaki karayolunda meydana gelen trafik kazası sonucu ağır yaralanan Ayetullah Kaya, hayatını kaybetti.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Mardin’de feci kaza: 1 ölü

Kaza dün gece Midyat - Dargeçit Üçyol mevkii yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan 35 yaşındaki Ayetullah Kaya'ya sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Kaya, Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaya, kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Midyat'a bağlı Altıyol Mahallesinden olan Kaya'nın cenazesinin Altıyol'da defnedileceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Mardin'de feci kaza: 1 ölü
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