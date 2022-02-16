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Giriş Tarihi: 16.2.2022 10:50 Son Güncelleme: 16.2.2022 10:57

Mardin'de feci kaza: 1 ölü 8 yaralı

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Mardin’de feci kaza: 1 ölü 8 yaralı

Mardin'de İpekyolu karayolu üzerinde seyir halinde olan bir araç, önünde kırmızı ışıkta duran tıra arkadan çarpması sonucu trafik kazası yaşandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı.

Viranşehir´den Mardin istikametine seyir halinde olan bir araç, Kızıltepe ilçesinde seyir halindeyken önünde kırmızı ışıkta duran tıra çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mardin'de ticari araç tırın dorsesine çarptı: 1 ölü, 8 yaralı | Video

Olay yerine giden itfaiye ekipler araçta sıkışan yolcuları çıkarmaya çalışırken, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye ulaştırdı.

Kazada 1 kişi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Mardin'de feci kaza: 1 ölü 8 yaralı
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