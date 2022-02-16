Mardin’de feci kaza: 1 ölü 8 yaralı

Viranşehir´den Mardin istikametine seyir halinde olan bir araç, Kızıltepe ilçesinde seyir halindeyken önünde kırmızı ışıkta duran tıra çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mardin'de ticari araç tırın dorsesine çarptı: 1 ölü, 8 yaralı | Video

Olay yerine giden itfaiye ekipler araçta sıkışan yolcuları çıkarmaya çalışırken, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye ulaştırdı.

Kazada 1 kişi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.