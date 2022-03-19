Mardin’de feci kaza: 3 ölü 6 yaralı!

Yeşilli ve Ömerli İlçeleri arasında bulunan Hop geçidinde yaşanan kazada seyir halinde olan iki araç kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan vatandaşları çıkardı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Hayatını kaybeden vatandaşların cansız bedenleri Mardin Devlet Hastanesi Morguna Kaldırıldı.