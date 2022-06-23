Mardin’de feci kaza! Motosiklet yol kenarına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Nusaybin İpek Yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde Ziver Kart'ın (54) kullandığı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarına devrildi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazada sürücü Ziver Kart, eşi Seve Kart ve kızı Naime Kart yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılara yapılan ilk müdahaleden sonra durumu ağır olan Ziver Kart Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ziver Kart hayatını kaybetti. Kart'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Yaralı eşi ve kızının tedavisi ise Nusaybin Devlet Hastanesinde devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.