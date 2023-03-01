Depremzede aile Mardin’de kaza geçirdi: 2 ölü, 2 yaralı

Tarihi İpekyolu üzerinde yer alan Artuklu-Nusaybin-Kızıltepe üç yolunun kesiştiği kavşakta, Cemil Gerdanoğlu yönetimindeki tır, 32 yaşındaki Mehtap Apaki'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunanlar tırın altına giren araçta sıkıştı. Olay yerinden geçenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda 112 acil servis ekibi ambulans, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yönlendirildi.