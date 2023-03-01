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Giriş Tarihi: 1.3.2023 12:33 Son Güncelleme: 1.3.2023 14:14

Depremzede aile Mardin’de kaza geçirdi: 2 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Elbistan ilçesinden Mardin'e gelen ailenin içinde bulunduğu araç tırın altına girdi. Kazada, depremzede aileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Nezir GÜNEŞ Nezir GÜNEŞ
Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Depremzede aile Mardin’de kaza geçirdi: 2 ölü, 2 yaralı

Tarihi İpekyolu üzerinde yer alan Artuklu-Nusaybin-Kızıltepe üç yolunun kesiştiği kavşakta, Cemil Gerdanoğlu yönetimindeki tır, 32 yaşındaki Mehtap Apaki'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunanlar tırın altına giren araçta sıkıştı. Olay yerinden geçenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda 112 acil servis ekibi ambulans, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Araçta sıkışan kazazedelerin çıkarılması için yapılan kurtarma çalışmalarında, itfaiye ekiplerinin kesici-ayırıcı yardımıyla kazazedeler araçta sıkıştıkları yerlerden çıkarıldı.

Hurdaya dönen araçta 66 yaşındaki Hasan Apaki, 62 yaşındaki Hatice Apaki hayatını kaybederken, 32 yaşındaki Mehtap Apaki ile 47 yaşındaki tır sürücüsü Cemil Gerdanoğlu da yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Depremzede aile Mardin’de kaza geçirdi: 2 ölü, 2 yaralı
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