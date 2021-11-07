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Giriş Tarihi: 7.11.2021 22:14

Mardin’de feci Kazada hurdaya dönen otomobilde 1 kişi ağır yaralandı

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Mardin’de feci Kazada hurdaya dönen otomobilde 1 kişi ağır yaralandı

Mardin ili Artuklu ilçesindeki alt geçitte feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada hurdaya dönen otomobilde 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza saat 18.45 sıralarında Artuklu ilçesi Nur Mahallesi Artuklu Üniversitesi kavşağında yer alan alt geçitte meydana geldi. İddialara göre Furkan Sincar yönetimindeki 27 AHY 732 plakalı araç önce orta refüje ardından da aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile takla atarak bir süre yerde sürüklenen araçta bulunan sürücü yaralandı. Yaralı Furkan Sincar ilk müdehaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Mardin’de feci Kazada hurdaya dönen otomobilde 1 kişi ağır yaralandı
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