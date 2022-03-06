Mardin’de fiyat ve stok denetimi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve İl Ticaret Müdürlüğü bağlı ekipler, zincir marketler başta olmak üzere alış veriş merkezlerinde sebze, meyve, temel gıda maddeleri ile temizlik ürünleri gibi temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarında inceleme yaptı.

Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün önceki fiyatına da bakıldı. Reyonlarda seçilen bazı ürünlerin reyon fiyatı ile kasa fiyatı karşılaştırıldı.

Yağ satış reyonları incelendi. Reyonlarda yağ bulundurulmaması durumunda depolar denetlendi. Market yetkililerine stokçuluk yapılmaması uyarısında bulunuldu.