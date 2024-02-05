Mardin’de hakime maganda saldırısı! Aracın önünü kesip saldırdılar

ARACINI PARÇALAYIP TEHDİT ETTİLER



Çarpmanın etkisiyle neye uğradığını şaşıran hakim durmak zorunda kaldı. Saldırganlar ise araçtan inerek küfürler savurmaya başladı. Saldırganlardan kurtulmak için aracı kilitleyerek yoluna devam etmek isteyen hakimin aracına saldırı düzenlendi. Bir süre daha ilerleyen hakimin aracı yine önü kesilerek durduruldu ve aracın çeşitli yerleri saldırı sonucu hasar gördü.

KONTROL NOKTASINDA POLİSLERDEN YARDIM İSTEDİ



Uğradığı saldırıdan kurtulmak için polis koruma noktasına kadar ilerleyen hakim polislere kendisini tanıtarak saldırganların kendisini taciz edip ardından aracına saldırdığını, aracı kilitleyerek kendisine saldırılmasını engellediğini belirtti. Bu sırada öfkeden deliye dönen saldırgan polislerin yanında hakime saldırmaya çalışıp hakaret etmeye devam etti.