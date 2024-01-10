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Giriş Tarihi: 10.1.2024 14:36

Mardin'de hayatını kaybeden güvenlik görevlisinin ölüm nedeni bulundu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde enerji şirketine ait trafo merkezinde nöbet tuttuğu kulübede ölü bulunan özel güvenlik görevlisi Ali Öncü’nün (47), geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

DHA
Mardin’de hayatını kaybeden güvenlik görevlisinin ölüm nedeni bulundu

Kızıltepe ilçesinde dün sabah saatlerinde trafo merkezine giden işçiler, güvenlik görevlisi Ali Öncü'nün nöbet tuttuğu kulübede yerde hareketsiz yattığını görüp, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekiplerin kontrolünde, Öncü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Öncü'nün cenazesi otopsi için morga götürüldü. Yapılan otopside Ali Öncü'nün kalp krizi geçirip yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Ali Öncü'nün cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak ilçe mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Mardin'de hayatını kaybeden güvenlik görevlisinin ölüm nedeni bulundu
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