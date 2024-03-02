Mardin’de ilk kez yapılan kitap fuarına büyük ilgi

Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından, kentte ilk kez düzenlenen kitap fuarını 10 gün boyunca binlerce kişi ziyaret etti. Artuklu Fuar Alanı'nda düzenlenen Mardin 1. Kitap Fuarı, 19-28 Şubat tarihlerinde düzenlendi.70 yayınevinin stant kurduğu fuara katılan gencinden yaşlısına binlerce vatandaş, fuar boyunca yazarlar ve şairlerle de bir araya gelme fırsatı yakaladı. Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan her gün 47 kişiye 47 kitap kampanyasına ise 10 gün içinde yaklaşık 15 bin kişi başvurdu.