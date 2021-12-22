Mardin’de inanılmaz görüntü: Doktora kolonya şişesiyle saldırdı!

Dr. Yıldız, her şeye rağmen sağlık çalışanlarının görevlerinin başında olduklarını aktararak, "Umarım, başka bir meslektaşımızın başına gelmez. Yine işimizin başındayız. Hastalarımızı tedavi etmeye devam edeceğiz. Bu tür şeyler, bizi hiçbir zaman yıldıramaz. Umarım, kanuni yoldan gereken cezayı alır. Hastane müdürleri ve diğer personel ile tartıştı, hakaretler savurdu. Yanıma geldiğinde 'ne biçim oturuyorsun ne biçim doktorsun' dedi. Yine sakinliğimizi koruduk ama bu uzayınca gereken izahatı yapmamıza rağmen saldırgan, kolonya şişesi ile bize saldırdı. Biz de gereken yerlere şikayetlerde bulunduk" diye konuştu.