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Giriş Tarihi: 8.7.2022 16:43 Son Güncelleme: 8.7.2022 16:44

Mardin'de inanılmaz olay: Taziye evinden klima çaldılar!

Mardin Nusaybin'de inanılmaz bir olay gerçekleşti. Taziye evinin sulu klimasının 2 hırsızlık şüphelisi tarafından çalınma anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

DHA
Mardin’de inanılmaz olay: Taziye evinden klima çaldılar!

Nusaybin'in Abdülkadir Paşa Mahallesi'ndeki Seyit Feyzullah Cindioğlu Taziye Evi'nin avlusuna gelen kimliği belirsiz 2 kişi, bir süre çevreyi gözledi. Daha sonra şüphelilerden biri, taziye evinin penceresini açıp, içeri girdi. Şüpheli, içerideki sulu klimayı dışarıda bekleyen kişiye uzattı. Şüpheliler ardından klimayı taşıyıp bölgeden uzaklaştı. Taziye evine gelen görevliler, klimanın olmadığını fark edince yanındaki caminin güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Hırsızlığı fark eden görevliler, durumu polise bildirdi. Taziye evine gelen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Mahalle muhtarı Mehmet Selim Aslan, klimayı borç parayla aldıklarını belirterek, "Şimdi olmayan klimanın parası, mahalle sakinlerinin cebinden çıkacak" dedi.

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Mardin'de inanılmaz olay: Taziye evinden klima çaldılar!
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