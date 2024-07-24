Mardin’de kaçak elektrik kullanımına jandarma destekli müdahale

Mardin'de başlatılan jandarma destekli çalışmayla hiçbir kaydı olmadan kaçak olarak kurulan trafoları toplarken borcunu ödemeyen abonelerin de aldıkları hizmeti sonlandırıyor. Ayrıca borcunu ödemeyen ve kaçak kullanımda ısrar eden abonelerin trafoları da icra müdürlüğü kararıyla muhafaza altına alınıyor. Bölge genelinde 2 milyonu aşkın abonesinin hakkını korumak için kaçak tüketimle mücadele eden saha ekipleri, diğer abonelerin hakkını korumak adına Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Atlı ve civarındaki mahallelerde borcu bulunan tarımsal sulama abonelerinin elektriğini kesti. Ekipler, gerçekleştirdikleri çalışma sonucunda tespit ettikleri kaçak trafoların tamamına el koydu. Engellemeler sebebiyle bölgeye daha önce müdahale edemeyen ekipler, jandarmanın aldığı güvenlik tedbirleriyle çalışmalarını sürdürüyor.