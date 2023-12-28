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Giriş Tarihi: 28.12.2023

Mardin’de kadın cinayeti

Nezir GÜNEŞ Nezir GÜNEŞ
Mardin’de kadın cinayeti
Mardin'de bir kadın, sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olay, merkez Artuklu ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi, Gençlik Sokak'ta dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yanına yaklaşan saldırgan belinden çıkardığı tabancayla sokakta yürüyen 31 yaşındaki Zeynep Gül Kuşçu'nun kafasına ateş edip kaçtı. Ağır yaralı olarak Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kuşçu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kimliği henüz açıklanmayan saldırganı kısa sürede yakaladı.

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Mardin’de kadın cinayeti
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