Mardin’de kahreden olay: 3 çocuk babası Yusuf Kaçan böyle can verdi!

Feci kaza, 8 Eylül'de Kızıltepe ilçesi Uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Yusuf Kaçan'a, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen TIR çarptı. TIR'ın altında kalan Kaçan, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaçan, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.