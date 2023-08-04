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Giriş Tarihi: 4.8.2023 12:11

Mardin'de kahreden olay: 4 yaşındaki Resul yaşamını yitirdi!

Mardin'de'de TIR’ın altında kalan bisikletli Resul Işık (4), hayatını kaybetti. Acı haberi alan ailesi sinir krizleri geçirdi...

DHA
Mardin’de kahreden olay: 4 yaşındaki Resul yaşamını yitirdi!

Feci kaza, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesinin kırsal Yaylı Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde bisiklet süren Resul Işık, H.K. idaresindeki plakası öğrenilmeyen TIR'ın altında kaldı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Resul'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

TIR şoförü H.K., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, Resul'ün cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Mardin'de kahreden olay: 4 yaşındaki Resul yaşamını yitirdi!
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