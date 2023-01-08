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Giriş Tarihi: 8.1.2023 11:00

Mardin'de kan donduran olay: Ferhat Yiğit kavgada öldürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Kırsal Akağıl Mahallesi’nde Ferhat Yiğit (21), tartıştığı kişinin silahlı saldırısında öldü.

DHA
Mardin’de kan donduran olay: Ferhat Yiğit kavgada öldürüldü

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Akağıl Mahallesi'nde meydana geldi. Ferhat Yiğit ile ismi öğrenilemeyen şüpheli arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Ferhat Yiğit, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Ferhat Yiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yiğit'in cenazesi otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaçan şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

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Mardin'de kan donduran olay: Ferhat Yiğit kavgada öldürüldü
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