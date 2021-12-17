Mardin’de kar maskeli soygun! Kuyumcuyu öldürüp kaçtılar

KUYUMCU HASTANEDEN HAYATINI KAYBETTİ

Halil Enşev yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede inceleme başlatırken, yaralı Enşev ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Halil Enşev, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.