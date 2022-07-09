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Giriş Tarihi: 9.7.2022 00:22 Son Güncelleme: 9.7.2022 01:37

Mardin'de kaza: 1 ölü 4 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sabah saatlerinde kaza yapan cip sürücüsü hayatını kaybetti, eşi ve 1 kızı ağır yaralandı.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Mardin’de kaza: 1 ölü 4 yaralı

Sabah erken saatlerde Irak'ın Kerkük kentinde bir petrol rafinerisinde çalışan Ali Raşit'in kullandığı cip, Yolbilen Mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Ali Raşit, eşi ve 4 kızı yaralandı. Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Ali Raşit yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan eşi ve bir kızı tedavi için Gaziantep ve Kızıltepe'deki hastanelere sevk edilirken üç kızı da Nusaybin'de tedavi altına alındı.

Ali Raşit'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Kazayla ilgili Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığın talimatı ile başlatılan soruşturma sürüyor. Bu arada kazada hayatını kaybeden Ali Raşit'in Kerkük'te tanınan bir aileye mensup olduğu ve ailesinin cenaze için Nusaybin'e geldikleri öğrenildi.

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Mardin'de kaza: 1 ölü 4 yaralı
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