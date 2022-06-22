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Giriş Tarihi: 22.6.2022 10:55

Mardin'de kaza: 1 ölü

DHA
Mardin’de kaza: 1 ölü

Nusaybin ilçesinde, minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü Serkan Acar (22), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Feci kaza, dün akşam Lozan Caddesi'nde meydana geldi. Serkan Acar'ın kullandığı motosiklet, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Acar, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Acar, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Serkan Acar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Acar'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Mardin'de kaza: 1 ölü
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