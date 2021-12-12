Mardin’de korkunç kaza: 1 ölü 5 yaralı!

İlk müdahalenin ardından ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobildeki yaralılardan Emine Cankurt tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavisine devam edilen 5 yaralıdan Abdulaziz Cankurt'un (64) hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

