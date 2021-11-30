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Giriş Tarihi: 30.11.2021 21:47

Mardin'de korkunç olay! 5. kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Mardin’de korkunç olay! 5. kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle 5. kattan beton zemine düşen çocuk, hayatını kaybetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde, eski hastane caddesinde bulunan 8 katlı apartmanın 5'inci katında ikamet eden Şeyhmus Ç. (6) isimli çocuk henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırılan ağır yaralı çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Mardin'de korkunç olay! 5. kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi
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